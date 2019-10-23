Українець Богачук боксуватиме за чемпіонський титул у США

27 жовтня у Лос-Анджелесі (США) перспективний український боксер Сергій Богачук проведе титульний поєдинок за пояс WBC Continental Americas Championship у напівсередній вазі з американцем Тайроном Брансоном.

Цей поєдинок стане головною подією вечора боксу Hollywood Fight Nights, повідомляє Klitschko-brothers.com. Читайте також: Батько-тренер Василя Ломаченка отримав спеціальний пояс WBC Додамо, що на профірингу 24-річний уродженець Вінниці Богачук достроково переміг у всіх 15-ти своїх боях, на рахунку 34-річного Брансона 28 перемог (25 - нокаутом), 7 поразок та 2 нічиї.