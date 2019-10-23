Тайсон відіграв 250-й матч за “Шахтар”

Матч 3 туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА проти загребського “Динамо” (2:2) став для півзахисника “Шахтаря” Тайсона 250-м за донецьку команду.

В УПЛ 31-річний бразильський півзахисник і капітан “Шахтаря” провів за “гірників” 151 матч, в рамках єврокубків - 65, в Кубку України - 28, в Суперкубку — 6. Про це повідомляє XSPORT.

Тайсон перейшов до “Шахтаря” в сезоні-2012/13 з “Металіста” і з того часу у 250 іграх забив 48 м’ячів та зробив 77 результативних передач.

Як повідомлялося, 22 жовтня чемпіонам України футболістам донецького "Шахтаря" не вдалося здобути другу перемогу поспіль у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА-2019/20.

"Гірники" у третьому турі основної сітки розіграшу розійшлися миром з чемпіоном Хорватії загребським "Динамо" — 2:2. Голами на ОСК "Металіст" у Харкові відзначилися Євген Коноплянка (на 16-й хвилині) та Додо (75).