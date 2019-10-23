Стаховський вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Німеччині

Український тенісист Сергій Стаховський зіграє в парному чвертьфіналі турніру ATP серії Challenger, який проходить в німецькому місті Гамбург.

Сергій Стаховський у парі з Адріаном Менендесом-Масейрасом з Іспанії здобув перемогу на старті парних змагань. Про це повідомляє БТУ.

У першому колі українсько-іспанська пара перемогла німецький дует Тобіас Камке/Юліан Райстер з рахунком 4:6, 6:3, 10:8.

Тенісисти виконали по 2 брейки за матч, а на вирішальному тай-брейку Стаховський і Менендес-Масейрас виконали 3 міні-брейки проти 2-х у суперників.

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Сергій Стаховський, який наразі посідає 145 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), також виступить в одиночній сітці на турнірі Tennis Challenger Hamburg із призовим фондом 46 тис. 600 доларів. Як четвертий сіяний, він розпочне боротьбу з другого кола матчем проти 180-ї “ракетки” світу Максима Крессі зі США.