Стаховський вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP в Німеччині
Сергій Стаховський у парі з Адріаном Менендесом-Масейрасом з Іспанії здобув перемогу на старті парних змагань. Про це повідомляє БТУ.
У першому колі українсько-іспанська пара перемогла німецький дует Тобіас Камке/Юліан Райстер з рахунком 4:6, 6:3, 10:8.
Тенісисти виконали по 2 брейки за матч, а на вирішальному тай-брейку Стаховський і Менендес-Масейрас виконали 3 міні-брейки проти 2-х у суперників.
Сергій Стаховський, який наразі посідає 145 місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), також виступить в одиночній сітці на турнірі Tennis Challenger Hamburg із призовим фондом 46 тис. 600 доларів. Як четвертий сіяний, він розпочне боротьбу з другого кола матчем проти 180-ї “ракетки” світу Максима Крессі зі США.