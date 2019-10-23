Марта Костюк не змогла подолати перший раунд турніру ITF у Пуатьє

17-річна українська тенісистка Марта Костюк програла на старті турніру ITF у Пуатьє (Франція).

Поєдинок Марта Костюк (Україна) - Міртій Жорж (Франція) першого кола турніру Internationaux Féminins de la Vienne із призовим фондом 80 тис. доларів завершився з рахунком 5:7, 4:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 73 хвилини. 17-річна українська тенісистка лідирувала 3:1 в першому сеті та 3:0 у другому, але обидва рази не зуміла втримати свою перевагу до кінця партії. Костюк 4 рази подала навиліт, допустила стільки ж подвійних помилок і реалізувала 4 брейк-поінти, програвши 6 геймів на своїй подачі.

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Турнір Internationaux Féminins de la Vienne (ITF World Tennis Tour) триватиме в Пуатьє до 7 жовтня.

Фото: Jimmie48 Photography