ФІБА назвала українські клуби серед фаворитів Кубка Європи

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) визначила фаворитів у групах та загалом у змаганнях напередодні старту регулярного баскетбольного чемпіонату в Кубку Європи.

Серед найсильніших названо і українських учасників, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Так, фаворитами групи F оглядачі ФІБА вважають українські баскетбольні команди “Дніпро” та “Київ-Баскет”. Головною зіркою цієї групи названо Кирила Фесенка з “Дніпра”, а найперспективнішим молодим гравцем – Ісуфа Санона (“Дніпро”).

Серед кадрових переваг дніпровців у ФІБА називають Кирила Фесенка зі 100-матчевим досвідом у НБА.

Також ФІБА оприлюднила рейтинг сили команд, в якому “Дніпро” посідає 3 місце. Серед козирів української команди назвали Кирила Фесенка та Кирила Натяжка, якого лише напередодні прооперували в Німеччині.

Відео тренування баскетболістів “Дніпра” у Палаці спорту в Києві:

Нагадаємо, у стартовому поєдинку групового етапу Кубка Європи ФІБА “Київ-Баскет” та “Дніпро” зіграють сьогодні, 23 жовтня. Поєдинок відбудеться в столичному Палаці спорту і розпочнеться о 19:00.