Гвоздик відсутній у топ-15 рейтингів всіх чемпіонських організацій

Українській боксер Олександр Гвоздик після поразки від Артура Бетербієва погіршив свої позиції у рейтингах чемпіонських організацій.

Наразі бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 із Харкова не значиться в топ-15 рейтингу жодної з чемпіонських організацій. Про це повідомляє Boxingnews.

У ніч на 19 жовтня Олександр Гвоздик у титульному бою проти росіянина Артура Бетербієва зазнав першої поразки у своїй професіональній кар'єрі й позбувся чемпіонського титулу за версією WBC.

Згідно з правилами, лише після оновлення рейтингів, Гвоздик має виявитися в топ-10 по лінії WBC. Втім, найближчим часом йому навряд чи вдасться отримати новий титульний шанс.

Як повідомлялося, Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF у напівважкій вазі. У десятому раунді український боксер кілька разів опинявся в нокдауні, і в підсумку рефері зупинив бій. До цього 32-річний українець виграв 17 боксерських поєдинків поспіль.

Наступним суперником колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика може стати Гільберто Рамірес, який посідає 2 місце в рейтингу WBO. 28-річний мексиканський боксер протягом трьох років володів чемпіонським поясом за версією WBO у другій середній вазі. Він виграв усі 40 боїв у професіональній кар’єрі.