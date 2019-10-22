"Шахтар" зіграв унічию з хорватським "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА

Команда донецького "Шахтаря" (вік футболістів - до 19-ти років) закінчила 22 жовтня внічию матч 3-го туру Юнацької Ліги УЄФА проти ровесників з хорватського клубу "Динамо" (Загреб).

Зустріч у Високому на Харківщині завершилися з рахунком - 1:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили; Артем Бондаренко (50-та хвилина, з пенальті) - у "Шахтаря"; Ніко Янкович (55) - у гостей.

На 65-й хвилині у складі українського клубу вилучений з поля Даніель Егбуджо.

Сьогодні у групі С Юнацької ліги УЄФА також пройде гра "Манчестер Сіті" (Англія) - "Аталанта" (Італія).

Турнірне становище на цю годину: "Динамо" - 5 очок (після 3-х ігор), "Манчестер Сіті" - 4 (2), "Шахтар" - 2 (3), "Аталанта" - 1 (2).