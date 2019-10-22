Змагання з марафону і ходьби на Олімпіаді-2020 перенесуть із Токіо до Саппоро

Змагання з марафону і спортивної ходьби на Олімпійських іграх-2020 через погодні умови перенесуть із Токіо до Саппоро.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

“Міжнародний олімпійський комітет заявив про намір перенести змагання з марафону і спортивної ходьби на Олімпійських іграх-2020 з Токіо до Саппоро, столиці зимових Олімпійських ігор-1972”, - йдеться в повідомленні.

Перенесення змагань на острів Хоккайдо, до найбільш північної перфектури Японії, продиктовано тим, що температура повітря там під час змагань прогнозується нижчою на 5-6 градусів, ніж у Токіо. Віддаленість міста Саппоро від Токіо складає понад 800 км на північ.

Нагадаємо, головні спортивні змагання чотириріччя XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Паралімпійські ігри стартують 25 серпня.

Організатори планують залучити до роботи на Олімпіаді роботів, які допомагатимуть спортсменам та їх прихильникам, - підтримуватимуть людей на Олімпійських іграх і на стадіоні в зонах, доступних для інвалідних колясок, транспортуватимуть продукти та інші речі, супроводжуватимуть глядачів і надаватимуть їм інформацію про події.

Фото: EPA