В Івано-Франківську пройшов чемпіонат України з ходьби на 50 км
Впродовж двох днів спортсмени мали змогу виконати олімпійські нормативи, також на дистанції 50 км здійснювався відбір на командний чемпіонат світу-2020. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Олімпійський норматив не підкорився жодному зі спортсменів. Переможцю на дистанції 50 км у чоловіків, ірландцю Алексу Райту, до нього не вистачило лише однієї хвилини – 3:51.13.
Проте сумчанин Ігор Главан виборов “золото” чемпіонату України і відібрався на командний чемпіонат світу, який наступного року відбудеться в Мінську (Білорусь). Друге місце посів Антон Радько з Сумщини (3:56.36), третє - волинянин Дмитро Собчук (3:58.39).В Івано-Франківську пройшов чемпіонат України з ходьби на 50 км / Фото: facebook/Руслан Марцінків
У жінок на командний чемпіонат світу на дистанції 50 км відібралася також представниця Cумської області – Людмила Шелест, яка перемогла з часом 4:48.25.
Фото: facebook