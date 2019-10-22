В Івано-Франківську відбулися традиційні міжнародні змагання зі спортивної ходьби - Кубок "Вечірній Івано-Франківськ", в рамках якого пройшов чемпіонат України з ходьби на 50 км.

Впродовж двох днів спортсмени мали змогу виконати олімпійські нормативи, також на дистанції 50 км здійснювався відбір на командний чемпіонат світу-2020. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Олімпійський норматив не підкорився жодному зі спортсменів. Переможцю на дистанції 50 км у чоловіків, ірландцю Алексу Райту, до нього не вистачило лише однієї хвилини – 3:51.13.

Проте сумчанин Ігор Главан виборов “золото” чемпіонату України і відібрався на командний чемпіонат світу, який наступного року відбудеться в Мінську (Білорусь). Друге місце посів Антон Радько з Сумщини (3:56.36), третє - волинянин Дмитро Собчук (3:58.39).

В Івано-Франківську пройшов чемпіонат України з ходьби на 50 км / Фото: facebook/Руслан Марцінків

Читайте також: Українка Собчук фінішувала четвертою в ходьбі на 50 км на ЧС з легкої атлетики

У жінок на командний чемпіонат світу на дистанції 50 км відібралася також представниця Cумської області – Людмила Шелест, яка перемогла з часом 4:48.25.

Фото: facebook