Марченко обіграв Кляйна на турнірі АТР у Франції

Український тенісист Ілля Марченко здобув у вівторок право виступити у другому колі турніру ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole у місті Брест (Франція) із призовим фондом 92 тис 040 євро.

У матчі стартового раунду основної сітки українець упевнено обіграв Лукаша Кляйна зі Словаччини - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала 1 годину 2 хвилини. Читайте також: Українські тенісистки зіграють турнір Кубка Федерації у Таллінні У другому колі Марченко зіграє проти третього сіяного на турнірі Томаса Фаббіано (№ 111 ATP) з Італії.