Марченко обіграв Кляйна на турнірі АТР у Франції
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув у вівторок право виступити у другому колі турніру ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole у місті Брест (Франція) із призовим фондом 92 тис 040 євро.
У матчі стартового раунду основної сітки українець упевнено обіграв Лукаша Кляйна зі Словаччини - 6:4, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 2 хвилини.
У другому колі Марченко зіграє проти третього сіяного на турнірі Томаса Фаббіано (№ 111 ATP) з Італії.