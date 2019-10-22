У Вінниці стартує чемпіонат України з кульової стрільби «Кубок Поділля»

У Вінниці у вівторок, 22 жовтня, стартує чемпіонат України з кульової стрільби «Кубок Поділля» серед спортсменів 1999 року народження та молодших

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Федерації стрільби України.

«Змагання пройдуть у Вінниці, участь у «Кубку Поділля» візьмуть спортсмени 1999 року народження і молодші. Сьогодні чемпіонат України відкриваємо, а стрільби пройдуть 23-27 жовтня», - повідомили у Федерації.

Упродовж п’яти днів спортсмени змагатимуться у стрільбі з гвинтівки та пістолета, виконуючи вправи зі стрільби на 10 метрів та на 10 метрів по рухомій мішені.

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До участі у «Кубку Поділля - 2019» допускаються 20 кращих юніорів з першого старту та дорослі спортсмени. Переможці змагань визначаться за результатами фіналів.

Фото: vn.20minut.ua