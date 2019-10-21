Каштру розповів про конкуренцію за місце у складі «Шахтаря» на матчі ЛЧ

Головний тренер «гірників» високо оцінив атаку загребського «Динамо».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру налаштований лише на перемогу в матчі Ліги чемпіонів проти загребського «Динамо», повідомляє Укрінформ.

«Коли ми готуємось до будь-якого поєдинку, ми завжди розглядаємо його з бажанням перемогти. Щоправда, суперника ми поважаємо і розуміємо, що у нього такі ж плани, як і у нас. Ми хочемо перемогти. Зараз оцінювати результат завтрашнього матчу, все одно що дивитися в прірву. Ми там нічого не побачимо. Важливим для нас буде наша гра.

Особисто я переглянув кілька матчів «Динамо», але мої помічники бачили близько 10 ігор. У Загреба є певні тактичні шаблони, за якими вони грають. Гравці «Динамо», як правило, роблять довгу передачу вперед, а там вже розгортають свої атаки. У творенні хорвати дуже сильні.

Останні матчі показали, що умовні дублери у «Шахтаря» пристойно додають. Їх роботу ми аналізуємо не тільки після ігор, а й після кожного тренування. Так, їх професійне зростання додає роздумів щодо стартового складу.

Який стан у Манора Соломона? Ми ніколи не привозимо на гру гравців, які з якихось причин не готові. Манор з нами в Харкові, а значить, він готовий взяти участь в такому важливому для нас матчі проти загребського «Динамо», - розповів Каштру.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (Загреб) зіграють завтра, 22 жовтня, в Харкові. Початок поєдинку о 19:55.