Ісмаїлі готовий до матчу із загребським

Ісмаїлі готовий до матчу із загребським "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Укрінформ
Бразильський футбольний захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі остаточно відновився після пошкодження і повернувся до загальної групи команди.

Під час тренування у понеділок гравець вже займався разом з партнерами, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Таким чином, Ісмаїлі має шанс зіграти у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".

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Поєдинок відбудеться 22 жовтня на харківському стадіоні "Металіст" і розпочеться о 19.55.

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