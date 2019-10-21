Ісмаїлі готовий до матчу із загребським "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Бразильський футбольний захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі остаточно відновився після пошкодження і повернувся до загальної групи команди.
Під час тренування у понеділок гравець вже займався разом з партнерами, повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Таким чином, Ісмаїлі має шанс зіграти у матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".
Поєдинок відбудеться 22 жовтня на харківському стадіоні "Металіст" і розпочеться о 19.55.