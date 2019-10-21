Збірна України з боксу перемогла Німеччину у матчевій зустрічі
Укрінформ
Чоловіча збірна України серед боксерів до 22 років здобула впевнену перемогу над командою Німеччини у матчевій зустрічі.
Матчева зустріч проходила у місті Лар на запрошення німецької сторони, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.
Українська команда під керівництвом старшого тренера Сергія Глущенка та вінничанина Романа Вакалюка завершила поєдинки впевненою перемогою з рахунком 8:2.
Перемоги збірній України принесли: Микита Дінєєв (вагова категорія 56 кг), Ігор Ковтун (60 кг), Генадій Масленіков (60 кг), Максим Молодан (69 кг), Богдан Доценко (69 кг), Яків Левчик (75 кг), Дмитро Власенко (75 кг), Віталій Стальченко (91 кг).
Поразок зазнали Максим Жигаров і Філіп Акілов.