“Реал” може звільнити Зідана, якщо команда програє “Галатасараю” в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського футбольного клубу “Реал” Зінедін Зідан може залишити свою посаду в разі програшу турецькому “Галатасараю” в завтрашньому матчі Ліги чемпіонів.

Керівництво мадридського клубу не влаштовують ані результати, які демонструє команда Зінедіна Зідана, ані сама гра його підопічних у нинішньому сезоні. Про це повідомляє El Mundo.

“Якщо “Реал Мадрид” програє цього вівторка вдома “Галатасараю”, його майбутньому в Лізі чемпіонів загрожує серйозна небезпека. А для французького тренера це може стати кінцем (кар'єри в клубі - ред.)”, - йдеться в повідомленні.

Як альтернативу Зінедіну Зідану в “Реалі” називають Жозе Моурінью і Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, завтра, 22 жовтня, мадридський “Реал” зіграє вдома проти турецького “Галатасарая” в рамках 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Наразі команда має 1 очко і посідає 4 місце в групі.

Футболісти донецького "Шахтаря" завтра зіграють із хорватським "Динамо" із Загреба. Букмекери своїми котируваннями свідчать про те, що очевидним фаворитом в цій зустрічі є чемпіон України. Матч пройде в Харкові на ОСК “Металіст” і розпочнеться о 19.55. Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 6 очок, "Шахтар" - 3, "Динамо" (Загреб) - 3, "Аталанта" - 0.

Фото: realmadrid.com