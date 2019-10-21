Марченко пробився до основної сітки турніру АТР у Франції
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко здобув у понеділок право виступити в основній сітці турніру ATP Challenger Tour Open Brest Credit Agricole у місті Брест (Франція) із прізлвим фондом 92 тис 040 євро.
У відбірковому поєдинку уродженець Дніпродзержинська (Кам'янського) обіграв господаря корту Жюля Окала - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.
Марченко виступить у Бресті й у парній комбінації. Його партнером буде француз Жоффрей Бланкано. У першому раунді українсько-французький тандем зіграє проти пари Давід Вега Ернандес (Іспанія)/Андреа Вавассорі (Італія).