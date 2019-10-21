Людмила Кіченок зіграє на турнірі WTA Elite Trophy у парній сітці

Українська тенісистка Людмила Кіченок виступить у змаганнях пар на турнірі WTA Elite Trophy з призовим фондом 2 млн 419 тис 844 дол у китайському місті Чжухай.

Людмила зіграє разом з Андреєю Клепач зі Словенії, повідомляє Укрінформ.

Українсько-словенський дует отримав другий номер посіву і потрапив до групи "Бугенвілія", в якій також виступлять пари Оксана Калашникова (Грузія)/Софія Кенін (США, 4) та Цзян Сіньюй/Тан Цянхуей (обидві - Китай, 5).

У групі "Лілія" зіграють пари Дуань Інін/Ян Чжаосюань (обидві - Китай, 1), Дар'я Юрак (Хорватія)/Алісія Росольська (Польща, 3) та Ван Сіьюй/Чжу Лінь (обидві - Китай, 6). Переможниці груп зустрінуться у фінальному матчі.

Як інформувало агентство, в одиночному розряді WTA Elite Torphy виступить 19-річна одеситка Даяна Ястремська, яка стане наймолодшою ​​учасницею цих змагань.

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Турнір Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai тай) проходитиме 22-27 жовтня. Його чинною чемпіонкою є Ешлі Барті з Австралії.