Людмила Кіченок зіграє на турнірі WTA Elite Trophy у парній сітці
Людмила зіграє разом з Андреєю Клепач зі Словенії, повідомляє Укрінформ.
Українсько-словенський дует отримав другий номер посіву і потрапив до групи "Бугенвілія", в якій також виступлять пари Оксана Калашникова (Грузія)/Софія Кенін (США, 4) та Цзян Сіньюй/Тан Цянхуей (обидві - Китай, 5).
У групі "Лілія" зіграють пари Дуань Інін/Ян Чжаосюань (обидві - Китай, 1), Дар'я Юрак (Хорватія)/Алісія Росольська (Польща, 3) та Ван Сіьюй/Чжу Лінь (обидві - Китай, 6). Переможниці груп зустрінуться у фінальному матчі.
Як інформувало агентство, в одиночному розряді WTA Elite Torphy виступить 19-річна одеситка Даяна Ястремська, яка стане наймолодшою учасницею цих змагань.
Турнір Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai тай) проходитиме 22-27 жовтня. Його чинною чемпіонкою є Ешлі Барті з Австралії.