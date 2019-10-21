Магучіх і Закальницький – найкращі легкоатлети вересня в Україні

Ярослава Магучіх и Мар'ян Закальницький визнані найкращими легкоатлетами вересня в Україні за версією ФЛАУ.

У вересні Ярослава Магучіх виграла срібну медаль зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу, де двічі впродовж фіналу поліпшувала світовий рекорд U-20 (2,02 і 2,04 м), а також стала наймолодшою в історії медалісткою чемпіонатів світу. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Мар’ян Закальницький посів 9 місце зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу, його результат - 4:12.28 год.

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У голосуванні за найкращих легкоатлетів місяця за версією Легкої атлетики України брали участь експерти Ради ФЛАУ, ЗМІ та вболівальники. Голоси у кожній категорії зараховувалися як третина всіх голосів.