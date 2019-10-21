Українські фігуристи завоювали “бронзу” міжнародного турніру в Мінську

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули “бронзу” міжнародного турніру Minsk-Arena Ice Star, який проходив у Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули “бронзу” міжнародного турніру Minsk-Arena Ice Star у столиці Білорусі. Відзначимо, що для вихованців харківської школи танців на льоду і безпосередньо Галини Чурилової це вже третя в сезоні нагорода на змаганнях серії ISU Challenger Series”, - йдеться в повідомленні.

Підсумковий результат українського дуету склав 178,62 бала. Перше місце посів дует із Іспанії — 193,47 бала, друге — дует із Польші (185,48 бала).

Рейтинговий турнір Minsk-Arena Ice Star проходив у Мінську з 18 по 20 жовтня. 2019 року змагання були етапом серії “челленджер”. Свою майстерність в Мінську демонстрували кращі фігуристи, учасники і призери чемпіонатів Європи та світу. Переможців визначали в трьох категорія: жіноче одиночне катання, чоловіче одиночне катання, спортивні танці на льоду.