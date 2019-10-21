Ястремська дізналася імена суперниць в групі на WTA Elite Trophy

Завтра в Чжухаї стартує п'ятий розіграш турніру WTA Elite Trophy, в якому виступить наймолодша його учасниця - українська тенісистка Даяна Ястремська.

За результатами жеребкування одиночного розряду 19-річна Даяна Ястремська на Малому Підсумковому турнірі WTA потрапила до групи "Азалія", де за вихід до півфіналу боротиметься з Кікі Бертенс і Донною Векич. Про це повідомляє БТУ.

У групі "Камелія" зіграють Софія Кенін, Елісон Ріск і Каролін Мухова; до групи "Орхідея" потрапили Медісон Кіс, Петра Мартич і Чжен Сайсай; до групи "Роза" - Аріна Соболенко, Еліс Мертенс і Марія Саккарі.

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Турнір Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai у Чжухаї (Китай) із призовим фондом 2 млн 419 тис. 844 долари проходитиме 22 — 27 жовтня. Його чинною чемпіонкою є Ешлі Барті з Австралії.

Фото: VTB Kremlin Cup