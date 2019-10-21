Еліна Світоліна опустилася на 8 місце в рейтингу WTA
Еліна Світоліна наразі замикає першу вісімку, а Даяна Ястремська поліпшила свій результат на 4 позиції й знову опинилася в топ-25. Про це повідомляє БТУ.
У топ-100 рейтингу WTA за підсумками ігрового тижня залишаються 4 представниці України: Еліна Світоліна (№8), Даяна Ястремська (№24), Леся Цуренко (№71) і Катерина Козлова (84).
Очолює рейтинг WTA австралійська тенісистка Ешлі Барті.
Цього тижня Даяна Ястремська дебютує на Малому Підсумковому турнірі WTA в Чжухаї, а Еліна Світоліна виступить на WTA Finals в Шеньчжені.
На 12 рядків у світовій класифікації піднялася Марта Костюк (№150), 14 позицій втратила Ангеліна Калініна (№189).
У чемпіонській гонці Еліна Світоліна і Даяна Ястремська також посідають 8 і 24 місця відповідно.
Фото: VTB Kremlin Cup