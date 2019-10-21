На Запорізькому напівмарафоні встановили два рекорди траси

У Запоріжжі вже третій рік поспіль відбувся міжнародний напівмарафон Zaporizhstal Half Marathon.

20 жовтня на головній дистанції Запорізького напівмарафону – 21.0975 км – перемогу з рекордом траси святкував Роман Романенко (1:04:14), повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Друге місце дісталося Миколі Нижнику (1:04:14), третє з часом 1:06:26 посів попередній рекордсмен напівмарафону в Запоріжжі Артем Казбан, чий рекорд траси (1:05:35) тримався з 2017 року.

У жінок кращою стала переможниця Tavria V Odesa Half Marathon 2019 Валентина Кілярська. Їй вдалося подолати цю дистанцію за 1:14:00, оновивши попередній рекорд траси майже на 4 хвилини. П'ятьма хвилинами пізніше фінішувала Катерина Карманенко (1:19:05), третьою стала переможниця цьогорічного Київського марафону Наталія Семенович (1:19:18).

Відеорепортаж з місця події:

Призовий фонд цьогорічного Zaporizhstal Half Marathon, організованого компанією Run Ukraine, склав 124 000 гривень, що майже удвічі більше минулорічного. По п’ять призерів серед чоловіків та жінок на головній дистанції отримали винагороду від 2500 до 8000 гривень. Валентина Кілярська та Роман Романенко отримали додатковий приз у 5000 гривень за оновлення рекорду траси. Окрім цього, троє бігунів отримали додатковий бонус за час, кожен по 5000 гривень: Роман Романенко, Микола Нижник та Валентина Кілярська.

Читайте також: Кенійська бігунка побила світовий рекорд у марафоні

Також були нагороджені призери у семи вікових категоріях. Найстаршим учасником на напівмарафонській дистанції став 71-річний Микола Лещенко, який подолав 21.0975 км за 1:54:14. Також напівмарафонську дистанцію подолав учасник на інвалідному візку Євген Бакуров з Дніпра.