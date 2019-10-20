Сенсаційний «Прометей» продовжив переможну ходу в Суперлізі

Команда з Кам’янського обіграла «Одесу» і здобула шосту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» на власному майданчику вирвав перемогу у «Одеси» 91:88. Про це повідомляє Укрінформ.

Новачок Суперліги – «Прометей» майже увесь матч наздоганяв в рахунку «Одесу» і врятувався від поразки лише на останній секунді основного часу. Аби визначити переможця командам довелося зіграти два овер-тайми. Усе вирішив триочковий Іллі Сидорова, який приніс «Прометею» шосту перемогу в сезоні – 91:88.

Найрезультативніші гравці матчу: Брюс Мейсі (34 очки), Майк Холовей (22 очки) – «Одеса», Олександр Антипов та Ілля Сидоров (обидва по 17 очок) – «Прометей».

«Прометей» набрав 12 очок і впевнено лідирує у турнірній таблиці. По 9 очок набрали "Дніпро" і «Хімік».

Нагадаємо, сьогодні «Хімік» в останній чверті зумів дотиснути «Запоріжжя» - 88:81.