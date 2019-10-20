"Маріуполь" обіграв "Дніпро-1" у Прем'єр-лізі України

Програму чергового, 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги продовжив матч "Маріуполя" з "Дніпром-1".

Приазовці завдяки голу Валерія Федорчука на 82-й хвилині взяли гору з рахунком 1:0 і обійшли дніпрян у турнірній таблиці національної першості.

Перше коло чемпіонату України завершиться у неділю, 20 жовтня, поєдинками київського "Динамо" з "Олександрією" та донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою".

"Маріуполь" обіграв "Дніпро-1" / Фото: Станіслав Іванов. Укрінформ

Результати інших матчів:

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка) - 6:0

голи: Жуніор Мораес (5, 61), Євген Коноплянка (26), Додо (31) і Тайсон (43, 45);

"Карпати" (Львів) - ФК "Львів" - 0:0;

"Зоря" (Луганськ) - "Десна" (Чернігів) - 2:1

голи: Богдан Лєднєв (81), Владлен Юрченко (85, з пенальті) - Максим Дегтярьов (17).

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки, "Десна" - 20, "Динамо" - 20, "Олександрія" - 19, "Зоря" - 19, "Колос" - 14, "Маріуполь" - 13, "Дніпро-1" - 11, "Карпати" - 9, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8, "Олімпік" - 5.