«Реал» програв «Мальорці» і втратив лідерство в Ла Лізі

На перше місце піднялась «Барселона».

У матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги мадридський «Реал» несподівано програв на виїзді «Мальорці» 0:1 і втратив перше місце в турнірній таблиці, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед вже на 7-й хвилині зустрічі – відзначився Лаго Жуніор. Мадридський клуб дуже слабо зіграв в атаці і у результаті програв 0:1.

Після цієї поразки «Реал» залишається з 18-ма очками. Команда Зінедіна Зідана втратила лідерство в Ла Лізі, пропустивши вперед «Барселону».

Нагадаємо, що 27 жовтня «Реал» мав зіграти в Ла Лізі проти «Барселони», але через політичні заворушення в Каталонії сторони домовилися провести матч 18 грудня.