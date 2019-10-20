Гвоздик й досі перебуває в лікарні після поразки від Бетербієва

Український боксер поскаржився на головний біль.

Після поразки від Артура Бетербієва українця Олександра Гвоздика в якості запобіжного заходу доправили до лікарні. Український боксер й досі перебуває в медичному закладі, повідомляє Укрінформ.

«Я як і раніше тут, поруч з Олександром. Привів його вчора в лікарню, бо у Гвоздика боліла голова від пропущених ударів. Його обстежили, зробили знімки, щось там побачили. Через 6 годин зробили ще один знімок і запропонували на всякий випадок залишитися там ще на 24 години. Тому ми скасували його переліт, він залишиться тут зі мною, а потім у мене вдома в Нью-Йорку. Спершу переконаємося, що йому нічого не загрожує. У понеділок він відправиться додому. З ним все гаразд», - розповів тренер Гвоздика Тедді Атлас.

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Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF в напівважкій вазі. В 10-у раунді Гвоздик кілька разів опинявся в нокдауні і у підсумку рефері зупинив бій.

Це перша поразка в професіональній кар'єрі Гвоздика. До цього 32-річний українець виграв 17 поєдинків поспіль.