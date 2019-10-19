Гол Яремчука допоміг «Генту» обіграти «Васланд-Беверен»

Український нападник забив за «Гент» десятий м’яч в сезоні.

Український нападник Роман Яремчук забив м’яч за «Гент» в матчі 11-го туру чемпіонату Бельгії проти «Васланд-Беверен» (2:0). Про це повідомляє Укрінформ.

Роман Яремчук відкрив рахунок на 18-й хвилині. У другому таймі відзначився Депуатр. 2:0 – шоста перемога «Генту» в сезоні.

Яремчук забив вже 10 м'ячів за свій клуб в цьому сезоні.

Також в цьому матчі відіграв 90 хвилин український захисник «Гента» Ігор Пластун. А український хавбек «Гента» Роман Безус вийшов на заміну на 82-й хвилині.

Після 10 матчів «Гент» набрав 20 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 3-е місце. Лідирує «Брюгге», який набрав 26 очок.