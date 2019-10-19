Малиновський не допоміг «Аталанті» втримати перемогу над «Лаціо»

Малиновський не допоміг «Аталанті» втримати перемогу над «Лаціо»

Укрінформ
Український півзахисник відіграв увесь матч.

Український півзахисник Руслан Малиновський не допоміг «Аталанті» втримати переможний рахунок в матчі 8-го туру чемпіонату італійської Серії А проти «Лаціо» (3:3). Про це повідомляє Укрінформ.

Після першого тайму «Аталанта» впевнено перемагала на виїзді римське «Лаціо» 3:0. У гостей м’ячі забивали Мюріель (двічі) і Гомес. Але після перерви «Лаціо» відігралось після голів Іммобіле (двічі) і Корреа.

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Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі «Аталанти» і зіграв увесь матч. В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 9 матчах, результативних дій в його активі поки що немає.

Після 8-и турів «Аталанта» набрала 17 очок і піднялась на 3-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонат «Ювентус», який в 7-х матчах набрав 19 очок.

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