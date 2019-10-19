Малиновський не допоміг «Аталанті» втримати перемогу над «Лаціо»

Український півзахисник відіграв увесь матч.

Український півзахисник Руслан Малиновський не допоміг «Аталанті» втримати переможний рахунок в матчі 8-го туру чемпіонату італійської Серії А проти «Лаціо» (3:3). Про це повідомляє Укрінформ.

Після першого тайму «Аталанта» впевнено перемагала на виїзді римське «Лаціо» 3:0. У гостей м’ячі забивали Мюріель (двічі) і Гомес. Але після перерви «Лаціо» відігралось після голів Іммобіле (двічі) і Корреа.

Руслан Малиновський вийшов на поле у стартовому складі «Аталанти» і зіграв увесь матч. В цьому сезоні Малиновський відіграв за «Аталанту» в 9 матчах, результативних дій в його активі поки що немає.

Після 8-и турів «Аталанта» набрала 17 очок і піднялась на 3-е місце в Серії А. Лідирує в чемпіонат «Ювентус», який в 7-х матчах набрав 19 очок.