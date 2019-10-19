Наступним суперником Гвоздика може стати Гільберто Рамірес

28-річний мексиканець Рамірес виграв усі 40 боїв і володів чемпіонським поясом за версією WBO у другій середній вазі.

Наступним суперником колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика може стати мексиканець Гільберто Рамірес. Про це заявив промоутер Боб Арум в інтерв'ю ESPN.

«Гвоздик дуже і дуже здорово боровся проти Бетербієва. У нас ще багато боїв в напівтяжах. Можливо, наступний бій Гвоздик проведе проти Гільберто Раміреса після повернення», - сказав Арум.

28-річний Рамірес протягом трьох років володів чемпіонським поясом за версією WBO у другій середній вазі. Рамірес виграв усі 40 боїв у професіональній кар’єрі.

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Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF в напівважкій вазі. В 10-у раунді Гвоздик кілька разів опинявся в нокдауні і у підсумку рефері зупинив бій.

Це перша поразка в професіональній кар'єрі Гвоздика. До цього 32-річний українець виграв 17 поєдинків поспіль.