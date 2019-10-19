Наступним суперником Гвоздика може стати Гільберто Рамірес
Наступним суперником колишнього чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика може стати мексиканець Гільберто Рамірес. Про це заявив промоутер Боб Арум в інтерв'ю ESPN.
«Гвоздик дуже і дуже здорово боровся проти Бетербієва. У нас ще багато боїв в напівтяжах. Можливо, наступний бій Гвоздик проведе проти Гільберто Раміреса після повернення», - сказав Арум.
28-річний Рамірес протягом трьох років володів чемпіонським поясом за версією WBO у другій середній вазі. Рамірес виграв усі 40 боїв у професіональній кар’єрі.
Нагадаємо, український боксер Олександр Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому бою за титули WBC і IBF в напівважкій вазі. В 10-у раунді Гвоздик кілька разів опинявся в нокдауні і у підсумку рефері зупинив бій.
Це перша поразка в професіональній кар'єрі Гвоздика. До цього 32-річний українець виграв 17 поєдинків поспіль.