Мессі гратиме за «Барселону» до кінця кар’єри

Аргентинська зірка розмірковує над новим контрактом з клубом.

Форвард «Барселони» Ліонель Мессі планує залишитись в каталонському клубі до кінця кар’єри. Про це повідомляє Goal.com.

«Ми обговорювали контракт деякий час назад. Не хочу, щоб контракт зв'язував мене, тому що не знаю, як буду себе почувати. Не хочу, щоб у мене продовжувала діяти угода, якщо я буду не в порядку.

Маю намір продовжувати змагатися до тих пір, поки відчуватиму себе добре фізично, але, очевидно, я залишуся в «Барсі» до кінця кар'єри», - заявив Мессі.

Повідомлялося, що «Барселона» запропонує Мессі контракт терміном на десять років з наданням посади в клубі після завершення кар'єри.

Мессі, який тривалий час заліковував травму, в нинішньому сезоні зіграв за «Барселону» лише 5 матчів. В його активі один гол і одна результативна передача.

«Барселона» в чемпіонаті Іспанії посідає друге місце і сьогодні о 14:00 за київським часом зіграє проти «Ейбара».