«Донбас» стартував з перемоги на Континентальному кубку

Чемпіон України обіграв «Црвену Звезду».

«Донбас» обіграв сербську «Црвену Звезду» 7:0 в першому матчі другого кола Континентального кубку ІІХФ. Про це повідомляє Укрінформ.

В Броварах чемпіон України – «Донбас» з перемоги розпочав груповий турнір другого кола Континентального кубку ІІХФ. Наші хокеїсти обіграли сербську «Црвену Звезду» 7:0. У складі «Донбасу» шайби закинули: Коренчук (двічі), Яковлєв (двічі), Матерухін, Белухін, Захаров.

В іншому матчі стартового туру латвійське «Мого» обіграло румунський «Брашов» 5:3.

В другому турі 19 жовтня «Донбас» зіграє проти «Брашова». Початок матчу – о 18:30.