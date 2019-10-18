"Шахтар" розгромив "Колос" на старті 11 туру Прем'єр-ліги України
Лідер національної першості донецький донецький "Шахтар" здобув переконливу перемогу над ковалівським "Колосом" - 6:0, повідомляє Укрінформ.
На ОСК "Металіст" м'ячі забили Жуніор Мораес (5, 61 хвилини), Євген Коноплянка (26), Додо (31), Тайсон (43, 45).
У другий ігровий день, 19 жовтня, відбудуться матчі львівських "Карпат" і ФК "Львів", луганської "Зорі" і чернігівської "Десни".
Завершиться 11-й тур у неділю, 20 жовтня, поєдинками "Маріуполя" з "Дніпром-1", київського "Динамо" з "Олександрією", донецького "Олімпіка" з полтавською "Ворсклою".
Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки, "Десна" - 20, "Динамо" - 20, "Олександрія" - 19, "Зоря" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Маріуполь" - 10, "Карпати" - 8, "Ворскла" - 8, "Львів" - 7, "Олімпік" - 5.