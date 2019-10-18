Суперліга: «Одеса» здобула першу перемогу в сезоні

Одесити обіграли в гостях «Запоріжжя».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Одеса» перемогла на виїзді «Запоріжжя» 87:77. Про це повідомляє Укрінформ.

«Одеса» перемогла на виїзді «Запоріжжя» 87:77 / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

«Одеса» нокаутувала господарів ще в першій чверті (28:14) і в подальшому гості впевнено втримали переможну перевагу. 87:77 - перша перемога «Одеси» в сезоні. Найрезультативніші гравці матчу: Брюс Мейсі (29 очок) – «Одеса» та Брендон Рендольф (19 очок) – «Запоріжжя».

Сьогодні в Суперлізі зіграють ще два матчі: «Черкаські Мавпи» - «Київ-Баскет» і «Прометей» - «Хімік».

Нагадаємо, «Миколаїв» мінімально переміг вдома дебютантів ліги – «Харківських Соколів» 74:73. «Миколаїв» здобув першу перемогу в сезоні, набрав 4 очки і залишив останнє місце в Суперлізі.