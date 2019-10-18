Кубок України з боксу серед жінок вперше пройде у Черкасах

Черкаси вперше прийматимуть Кубок України з боксу серед жінок.

Кубок України з боксу серед жінок пройде у Черкасах 8 жовтня - 3 листопада і стане заключним етапом відбору спорстменок до збірної України, яка на початку 2020 року розпочне виступи на офіційних відбіркових стартах на літні Олімпійські ігри у Токіо. Про це повідомляє пресслужба Черкаської міськради.

Змагання проходитимуть у спортивному комплексі “Манеж” у десяти вагових категоріях: 48 кг, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 та +81.

Офіційне відкриття Кубка України з боксу серед жінок відбудеться у вівторок, 29 жовтня, і розпочнеться о 18.00.

Фінальні поєдинки стартують 2 листопада о 18.00.

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За підсумками змагань у Черкасах буде остаточно доукомплектований склад національної збірна України з боксу, яка візьме участь на провідних світових змаганнях 2020 року.