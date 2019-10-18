Хокейний клуб "Донбас" стартує в Континентальному кубку-2020

18-20 жовтня на броварській арені "Термінал" пройдуть хокейні поєдинки другого раунду Континентального кубка-2020.

У змаганнях бере участь чемпіон України донецький "Донбас", а також команди "Мого" (Рига, Латвія), "Корона" (Брашов, Румунія) та "Црвена Звезда" (Белград, Сербія), повідомляє Укрінформ.

Першим опонентом українського клубу сьогодні буде "Црвена Звезда" (початок о 19.30). 19 жовтня "Донбас" зіграє з "Короною" (18.30) і 20-го - з "Мого" (18.30).

До наступного етапу Континентального кубка вийде лише переможець турніру.