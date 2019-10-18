Національний олімпійський комітет України продовжує розширювати коло міжнародних партнерів.

НОК України співпрацюватиме з Олімпійською асоціацією Ямайки. Про це повідомляє пресслужба організації.

Двосторонню угоду про взаємодію в галузі спорту між Національним олімпійським комітетом України та Олімпійською асоціацією Ямайки було укладено у Досі (Катар) сьогодні, 18 жовтня, в рамках проведення Генеральної асамблеї Національних олімпійських комітетів (АНОК) з метою зміцнення міжнародних відносин в сфері розвитку олімпійського руху.

Меморандум підписали керівники організацій - Сергій Бубка та Крістофер Самуда.

Сторони домовилися про об’єднання зусиль в області спортивних програм, розвиток спортивної медицини, олімпійської освіти та спортивної інфраструктури, обмін досвідом у проведенні спортивних заходів та навчальних таборів.

Читайте також: Олімпійський комітет України співпрацюватиме з НОК Кувейту

Нагадаємо, напередодні президент НОК України Сергій Бубка підписав меморандум про співпрацю з Олімпійським Комітетом Кувейту.