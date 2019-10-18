Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо клубу "Динамо" - ЗМІ

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами київського Динамо.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

"В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи ТОВ "ФК "Динамо Київ" забезпечили уникнення сплати Товариством податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схем фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії", - йдеться у повідомленні.

Службовим особам клубу інкримінують частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Стаття несе за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як раніше повідомляло агентство, ГПУ зареєструвала ще три провадження, у яких може фігурувати Пашинський.