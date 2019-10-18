Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо клубу "Динамо" - ЗМІ
Про це повідомляє Дзеркало тижня.
"В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи ТОВ "ФК "Динамо Київ" забезпечили уникнення сплати Товариством податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схем фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії", - йдеться у повідомленні.
Службовим особам клубу інкримінують частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Стаття несе за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Як раніше повідомляло агентство, ГПУ зареєструвала ще три провадження, у яких може фігурувати Пашинський.