Суперліга: «Миколаїв» здобув першу перемогу в сезоні

Команда з Миколаєва обіграла «Харківських Соколів».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Миколаїв» мінімально переміг вдома дебютантів ліги – «Харківських Соколів» 74:73. Про це повідомляє Укрінформ.

«Миколаїв» вів в рахунку протягом всього матчу. Гості майже наздогнали миколаївців наприкінці гри, але у підсумку все ж поступилися – 73:74. Найрезультативніші гравці матчу: Олексій Онуфрієв (16 очок) – «Миколаїв» та Зак Джексон (18 очок) – «Харківські Соколи».

«Миколаїв» здобув першу перемогу в сезоні, набрав 4 очки і залишив останнє місце в Суперлізі. А от «Харківські Соколи» програли усі шість стартових матчів чемпіонату.

Нагадаємо, «Прометей» обіграв «Дніпро» 67:60 і очолив турнірну таблицю Суперліги.