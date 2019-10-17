Воротар «Динамо» Бойко не зіграє в цьому році
Воротар київського «Динамо» Денис Бойко переніс операцію на спині і лікуватиметься до кінця поточного року. Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський в своєму телеграм-каналі.
За його інформацією, пізніше стане відомо, чи зможе 31-річний голкіпер тренуватися на першому зимовому зборі команди Михайличенка.
Голкіпер скористався перервою на матчі національних збірних і видалив спинну грижу. У розташування збірної Денис не поїхав через пошкодження гомілкостопа.
У нинішньому сезоні Бойко відстояв у 10 матчах віце-чемпіона України у всіх турнірах, в яких сумарно пропустив 12 голів.
Раніше кияни підписали новий контракт з другим воротарем команди Георгієм Бущаном. У найближчому матчі «Динамо» прийматиме «Олександрію» в неділю, 20 жовтня.