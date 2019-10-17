Марченко побореться за місце у парному фіналі турніру ATP в Німеччині
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко вийшов до 1/2 фіналу парних змагань на турнірі ATP Challenger в місті Ісманінг (Німеччина).
У чвертьфіналі турніру Wolffkran Open 19 із призовим фондом 69 тис. 280 євро Ілля Марченко у парі з Харрі Хеліоваара (Фінляндія) переміг четвертих сіяних. Про це повідомляє БТУ.
Поєдинок Ілля Марченко/Харрі Хеліоваара - Кароль Джевєцкі/Шимон Вальков (Польща, 4) завершився з рахунком 6:1, 6:4.
Для перемоги українсько-фінському дуету вистачило 52 хвилин. Марченко і Хеліоваара оформили 3 брейки і захистили всі гейми на своїй подачі.
Фото: KTF