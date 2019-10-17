Олімпійський комітет України співпрацюватиме з НОК Кувейту

Договір про співпрацю уклали 17 жовтня олімпійські комітети України та Кувейту.

Документ було підписано у Досі (Катар), де тривають перші в історії Всесвітні пляжні ігри, повідомили Укрінформу у пресслужбі НОК.

Підписи під документом поставили очільники комітетів Сергій Бубка та Шейх Фахад Нассер Сабах Аль Ахмад Аль Сабах.

Відповідно до документу олімпійські комітети зміцнюватимуть спортивні відносини між двома країнами, обмінюватимуться знаннями та дослідженнями у галузі спорту, медицини, розбудови спортивної інфраструктури, спортивного менеджменту та маркетингу.

Читайте також: Беленюк анонсував підвищення стипендій українським спортсменам

Зустріч керівництва НОК України та Кувейту відбулася напередодні ХХІV Генеральної асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК).