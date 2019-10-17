Помер боксер, який отримав важкі травми на рингу в андеркарді бою Усика

27-річний американський боксер Патрік Дей помер в лікарні від травм, отриманих в бою проти співвітчизника Чарльза Конуелла.

Поєдинок Дей — Конуелл відбувся в Чикаго (США) в рамках вечора боксу, головною подією якого був дебют Олександра Усика в суперважкій вазі. Про це повідомляє Vringe.com.

У четвертому і восьмому раундах Чарльз Конуелл двічі відправив суперника в нокдаун, а в десятому жорстко нокаутував його. Рефері відразу ж попросив медиків піднятися в ринг. Після жорсткого нокауту Дей потрапив до лікарні з важкими черепно-мозковими травмами. Дорогою він переніс судоми і впав в кому. Його відразу ж прооперували. Боксер так і не прийшов до тями.

Першим про смерть Дея повідомив його промоутер Лу Дібелла: “Від імені родини, команди, рідних і близьких людей хочу подякувати всім за підтримку і молитви. Він був гідним сином, хорошим братом, відмінним другом. Його доброта, позитивний настрій і духовна щедрість залишали незабутнє враження на всіх, кого він зустрічав по життю”.

Смерть Патріка Дея стала третьою в боксі за останній час. У липні цього року після своїх боїв померли росіянин Максим Дадашев і аргентинець Уго Сантільяна.

Як повідомлялося, в ніч на 13 жовтня в Чикаго у своєму дебютному поєдинку в суперважкій вазі український боксер Олександр Усик переміг американця Чазза Візерспуна технічним нокаутом. Після 7-го раунду суперник Усика відмовився виходити в ринг.

Після цієї перемоги Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO, яким на даний момент володіє Енді Руїс. Реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа відбудеться 7 грудня.

Фото: twitter/AFP_Sport