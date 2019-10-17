Українські баскетболісти посіли 4 місце на Всесвітніх пляжних іграх у Досі

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 посіла 4 місце на І Всесвітніх пляжних іграх, які завершилися в Досі (Катар).

У півфіналі українські баскетболісти в запеклій боротьбі поступилися Бразилії (13:14), а в матчі за 3 місце програли Монголії (16:20). Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Чоловічу збірну України з баскетболу 3х3 на І Всесвітніх пляжних іграх в Досі представляли: Григорій Алтухов, Ілля Кабацюра, Ігор Стародуб, Всеволод Чесак. Команда була сформована зі складу "СУМДУ". Право на участь на турнірі в Досі сумчани вибороли, вигравши Студентську лігу 3х3.

Нагадаємо, що жіноча збірна не змогла вийти в плей-офф. У заключному матчі групи українські баскетболістки поступилися команді Франції з рахунком 10:15. У попередніх поєдинках вони програли Малі (15:17) та перемогли Аргентину (21:15). У підсумку жіноча збірна посіла 3 місце в групі. Жіночу збірну в Досі представляли: Вікторія Конде, Вероніка Космач, Анастасія Сидорак, Мирослава Топчій.

Усього на І Всесвітніх пляжних іграх, які проходили в Досі (Катар) 12 - 16 жовтня, Україну представляли 33 спортсмени у 7 видах спорту та 8 дисциплінах. Українці змагалися у плаванні, баскетболі 3х3, пляжному футболі, спортивному скелелазінні, акватлоні, воднолижному спорті (стрибки на водних лижах та вейкбординг) та пляжній боротьбі. Нагородами відзначилися лише представники пляжної боротьби: Аліна Бережна ("срібло"), Ірина Пасічник ("бронза") і Василь Михайлов ("бронза").