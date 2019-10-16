Малиновський потрапив до збірної тижня у відборі на Євро-2020

Півзахисник збірної України двічі забив у ворота Литви.

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної тижня за підсумками останніх матчів відбору на Євро-2020. Про це повідомляє офіційна сторінка УЄФА на Twitter.

У грі з Литвою (2:0) Малиновський відзначився двома забитими м'ячами, а в понеділок допоміг Україні обіграти Португалію (2:1) і достроково оформити вихід на чемпіонат Європи.

Всього в цьому році півзахисник «Аталанти» провів сім матчів за національну команду, забив три м'ячі і віддав аналогічну кількість результативних передач.

17 листопада збірна України в заключному для себе матчі відбору на Євро зіграє на виїзді проти Сербії.