Надія Кіченок зупинилася у парному чвертьфіналі тенісного турніру WTA

Українська тенісистка Надія Кіченок зачохлила у середу ракетку у чвертьфіналі парних змагань турніру WTA VTB Kremlin Cup із загальним призовим фондом 1 млн 32 тис дол.

Разом з румункою Ралукою-Йоаною Олару українка не зуміла обіграти перший сіяний дует Тімеа Бобош (Угорщина)/Крістіна Младенович (Франція) - 3:6, 6:7 (8:10), повідомляє Укрінформ.

Зустріч на корті тривала 1 годину 44 хвилини.

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В одиночній сітці цих змагань за Україну виступить перша "ракетка" країни Еліна Світоліна, яка завтра стартує матчем другого кола проти росіянки Вероніки Кудерметової (42).