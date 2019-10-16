Ястремська програла Фліпкенс на шляху до чвертьфіналу турніру WTA

Друга за рейтингом українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла вийти у середу до 1/4 фіналу турніру WTA VTB Kremlin Cup із призовим фондом 1 млн 32 тис дол.

У другому колі змагань 19-річна одеситка (№28 WTA) поступилася представниці Бельгії Кірстен Фліпкенс (120) - 3:6, 6:3, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Суперницю провели на корті 2 години 6 хвилин.

У чвертьфіналі Фліпкенс змагатиметься з посіяною під 3-м номером швейцаркою Беліндою Бенчич (10).

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На цьому турнірі також виступає перша "ракетка" України Еліна Світоліна (№4 WTA), яка завтра спробує пробитися до чвертьфіналу у матчі з росіянкою Веронікою Кудерметовою (42).