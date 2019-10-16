Україна офіційно визнала Всесвітню боксерську раду (WBC)

Чемпіонським поясом WBC володіли брати Клички, Ломаченко, Усик, Гвоздик, Постол.

Всесвітня Боксерська Рада (WBC) увійшла до переліку міжнародних спортивних федерацій, визнаних в Україні. Відповідний наказ підписано в Міністерстві молоді та спорту. Про це повідомила віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, розмістивши фото наказу на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, чемпіонами за версією WBC були Віталій Кличко, Олександр Усик та Віктор Постол, а Василь Ломаченко виграв цей титул 31 серпня в Лондоні. На минулорічній конвенції WBC, яка вперше відбулася в Києві, спеціальним чемпіонським поясом організації за внесок у розвиток професійного боксу нагородили Володимира Кличка. Чемпіонами світу за цією версією ставали Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд і ще кілька десятків відомих боксерів.

А вже в найближчу п'ятницю чемпіон світу WBC українець Олександр Гвоздик проведе в Філадельфіі об'єднувальний бій з росіянином Артуром Бетербієвим. Першим серед українців за діамантовий пояс WBC бився Сергій Дзінзірук – це сталося 12 березня 2011 року в США, суперником Сергія був аргентинець Серхіо Мартинес.