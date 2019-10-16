Марченко вийшов до парного чвертьфіналу турніру ATP у Німеччині

Український тенісист Ілля Марченко зіграє в 1/4 фіналу змагань ATP Challenger Tour у німецькому місті Ісманінг із призовим фондом 69 тис 280 євро.

У першому колі Ілля разом з Харрі Хеліоваарою з Фінляндії здобув перемогу над іспанським дуетом Роберто Ортега-Ольмедо/Серхіо Мартос-Хорнес - 6:3, 7:6 (7:3), повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 16 хвилин.

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У чвертьфіналі українсько-фінська пара зустрінеться з п'ятими сіяним польським дуетом Кароль Джевецький/Шимон Вальков.