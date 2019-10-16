Українки почнуть відбір до Світової групи Кубка Федерації у лютому

13 жіночих тенісних збірних, включаючи Україну, поведуть боротьбу за путівки у кваліфікацію Світової групи Кубка Федерації в зональних змаганнях Першої групи Євро-Африканської зони в лютому 2020 року

Сім команд проведуть матчі у столиці Естонії Таллінні (Tallink Tennis Center), а шість збірних зіграють в Centre National de Tennis in Esch/Alzette у Люксембургу, повідомляє Тенісний портал України.

Крім України, у Першій групі Євро-Африканської зони виступлять Австрія, Болгарія, Хорватія, Естонія, Греція, Італія, Люксембург, Польща, Сербія, Словенія, Швеція та Туреччина.

Сербія (1) і Україна (2) очолюють посів, тому зіграють в різних містах. Естонія і Люксембург виступлять вдома. Також будуть розведені по різних аренах Італія і Польща (3-4-ті сіяні). Хорватія (5) та Швеція (6) також зіграють в різних країнах.

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2 команди з 13-ти отримають путівки у кваліфікацію турніру-2021 і, відповідно до нової формули, нагоду зіграти у фіналі Кубка Федерації-2021.