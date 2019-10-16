УЄФА назвав фінт Ярмоленка в матчі з Португалією кращим моментом дня

Обманний маневр півзахисника збірної України з футболу Андрія Ярмоленка в матчі з Португалією (2:1) визнаний УЄФА кращим моментом ігрового дня відбору Євро-2020.

Андрій Ярмоленко в одному з епізодів пропустив пас Руслана Малиновського під ногою, суперник не встиг зреагувати, а м’яч підхопив Олександр Караваєв, який підбіг із флангу.

“Зухвалий прихований і обманний рух від Ярмоленка”, - підписано відео епізоду у Twitter Союзу Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА).

Як повідомлялося, 14 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості. У своєму сьомому відбірковому матчі підопічні Андрія Шевченка обіграли чинного володаря титулу команду Португалії (2:1). Голами в збірній України відзначилися Роман Яремчук (на 6-й хвилині) та Андрій Ярмоленко (27).

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

Заключний поєдинок відбору Євро-2020 з футболу збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти Сербії.